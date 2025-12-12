Blumatica Energy
Blumatica Energy
sed edilizia espositori

Ponte sullo Stretto: il CNI presenta il progetto definitivo e rilancia il confronto tecnico

Approfondimenti su campata unica, sicurezza strutturale, sismica e azioni del vento nella sessione tecnica ospitata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 12/12/2025

Una valutazione tecnica condivisa

Il Presidente del CNI Perrini ha evidenziato come gli interventi abbiano mostrato la complessità delle valutazioni condotte, in particolare sul comportamento aerodinamico della struttura: “Sono state portate avanti le tecniche più avanzate nella realizzazione dei ponti a campata unica, valutando soprattutto l’effetto del vento, elemento più critico da considerare”.

Anche il coordinatore del Gruppo di Lavoro sul Ponte, Edoardo Cosenza, ha sottolineato l’accuratezza della documentazione presentata, definendola “completa e ricca di dettagli su storia, aspetti costruttivi, parte sismica, vento e problemi ferroviari”.
Un elemento rilevante richiamato da Cosenza riguarda la ricerca sulle incertezze progettuali, affrontate attraverso studi scientifici di grande valore, utili per garantire un approccio prudenziale e coerente con gli standard di sicurezza più avanzati.

Il ruolo dell’ingegneria nella comunicazione tecnica

Uno dei messaggi più importanti emersi durante l’incontro riguarda la necessità di informazione tecnica corretta, rivolta sia ai professionisti sia alla collettività. Il CNI ha ribadito l’impegno a contribuire a un dibattito pubblico basato su dati verificabili, analisi ingegneristiche solide e valutazioni scientifiche trasparenti.

Si tratta di un elemento centrale: opere di questa scala richiedono un confronto leale, capace di spiegare con chiarezza i modelli utilizzati, i rischi calcolati e le misure progettuali adottate.

© Riproduzione riservata
Tag:
CRONACA Ponte sullo Stretto

INDICE

1
Ponte sullo Stretto: il CNI presenta il progetto definitivo e rilancia il confronto tecnico
2
Una valutazione tecnica condivisa
3
Conclusioni
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026