Una valutazione tecnica condivisa

Il Presidente del CNI Perrini ha evidenziato come gli interventi abbiano mostrato la complessità delle valutazioni condotte, in particolare sul comportamento aerodinamico della struttura: “Sono state portate avanti le tecniche più avanzate nella realizzazione dei ponti a campata unica, valutando soprattutto l’effetto del vento, elemento più critico da considerare”.

Anche il coordinatore del Gruppo di Lavoro sul Ponte, Edoardo Cosenza, ha sottolineato l’accuratezza della documentazione presentata, definendola “completa e ricca di dettagli su storia, aspetti costruttivi, parte sismica, vento e problemi ferroviari”.

Un elemento rilevante richiamato da Cosenza riguarda la ricerca sulle incertezze progettuali, affrontate attraverso studi scientifici di grande valore, utili per garantire un approccio prudenziale e coerente con gli standard di sicurezza più avanzati.

Il ruolo dell’ingegneria nella comunicazione tecnica

Uno dei messaggi più importanti emersi durante l’incontro riguarda la necessità di informazione tecnica corretta, rivolta sia ai professionisti sia alla collettività. Il CNI ha ribadito l’impegno a contribuire a un dibattito pubblico basato su dati verificabili, analisi ingegneristiche solide e valutazioni scientifiche trasparenti.

Si tratta di un elemento centrale: opere di questa scala richiedono un confronto leale, capace di spiegare con chiarezza i modelli utilizzati, i rischi calcolati e le misure progettuali adottate.