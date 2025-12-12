deas Gestione completa successioni e volture catastali
deas Gestione completa successioni e volture catastali
systab consolidamento fondazioni

Ponte sullo Stretto: il CNI presenta il progetto definitivo e rilancia il confronto tecnico

Approfondimenti su campata unica, sicurezza strutturale, sismica e azioni del vento nella sessione tecnica ospitata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 12/12/2025

Conclusioni

L’incontro organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri rappresenta un passaggio significativo nel percorso di divulgazione e confronto tecnico sul Ponte sullo Stretto.

La presentazione del progetto definitivo ha messo in luce:

  • la solidità degli studi strutturali, aerodinamici e sismici;
  • l’approccio ingegneristico multidisciplinare adottato;
  • la volontà di condividere con il mondo professionale i risultati ottenuti e gli step ancora da completare.

In un momento in cui il dibattito pubblico tende spesso a semplificare, la comunità ingegneristica ribadisce la centralità del metodo scientifico come strumento essenziale per orientare le decisioni e valutare le grandi opere infrastrutturali.

© Riproduzione riservata
Tag:
CRONACA Ponte sullo Stretto

INDICE

1
Ponte sullo Stretto: il CNI presenta il progetto definitivo e rilancia il confronto tecnico
2
Una valutazione tecnica condivisa
3
Conclusioni
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026