Ponte sullo Stretto: il CNI presenta il progetto definitivo e rilancia il confronto tecnico
Approfondimenti su campata unica, sicurezza strutturale, sismica e azioni del vento nella sessione tecnica ospitata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Conclusioni
L’incontro organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri rappresenta un passaggio significativo nel percorso di divulgazione e confronto tecnico sul Ponte sullo Stretto.
La presentazione del progetto definitivo ha messo in luce:
- la solidità degli studi strutturali, aerodinamici e sismici;
- l’approccio ingegneristico multidisciplinare adottato;
- la volontà di condividere con il mondo professionale i risultati ottenuti e gli step ancora da completare.
In un momento in cui il dibattito pubblico tende spesso a semplificare, la comunità ingegneristica ribadisce la centralità del metodo scientifico come strumento essenziale per orientare le decisioni e valutare le grandi opere infrastrutturali.
