Revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio: verso la delega al Governo
Il testo uscito dalle Commissioni Ambiente e Cultura del Senato segna un cambio di rotta rispetto alla proposta originaria: stop al silenzio-assenso automatico e al ridimensionamento delle Soprintendenze, spazio a decreti delegati e linee guida ministeriali per un riordino organico delle procedure.
Quali margini reali ci sono oggi per semplificare le autorizzazioni paesaggistiche senza indebolire la tutela dei beni culturali? Quale ruolo avranno Regioni e Comuni negli interventi minori? E come saranno disciplinati i casi di emergenza o le attività stagionali?
Autorizzazione paesaggistica: la delega al Governo
Domande tutt’altro che banali sulle quali si discute da anni senza trovare il bandolo di una matassa diventata grande, grossa e grassa, i cui effetti sono pienamente visibili nei tavoli dei tribunali. Da anni il procedimento di autorizzazione paesaggistica rappresenta uno dei nodi più complessi dell’attività edilizia. Tempi incerti, competenze sovrapposte e un contenzioso crescente ne hanno fatto un terreno difficile sia per le amministrazioni che per i professionisti.
È in questo contesto che si inserisce il disegno di legge n. 1372, recante “Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica”, presentato al Senato il 5 febbraio 2025 e profondamente modificato dalle Commissioni riunite. La logica non è più quella di un intervento diretto e drastico sul Codice, ma di una delega di 12 mesi al Governo, con criteri precisi e principi destinati a essere declinati nei decreti legislativi.
IL NOTIZIOMETRO