Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
made expo Acquista il tuo biglietto d’ingresso
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio: verso la delega al Governo

Il testo uscito dalle Commissioni Ambiente e Cultura del Senato segna un cambio di rotta rispetto alla proposta originaria: stop al silenzio-assenso automatico e al ridimensionamento delle Soprintendenze, spazio a decreti delegati e linee guida ministeriali per un riordino organico delle procedure.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 04/09/2025

Quali margini reali ci sono oggi per semplificare le autorizzazioni paesaggistiche senza indebolire la tutela dei beni culturali? Quale ruolo avranno Regioni e Comuni negli interventi minori? E come saranno disciplinati i casi di emergenza o le attività stagionali?

Autorizzazione paesaggistica: la delega al Governo

Domande tutt’altro che banali sulle quali si discute da anni senza trovare il bandolo di una matassa diventata grande, grossa e grassa, i cui effetti sono pienamente visibili nei tavoli dei tribunali. Da anni il procedimento di autorizzazione paesaggistica rappresenta uno dei nodi più complessi dell’attività edilizia. Tempi incerti, competenze sovrapposte e un contenzioso crescente ne hanno fatto un terreno difficile sia per le amministrazioni che per i professionisti.

È in questo contesto che si inserisce il disegno di legge n. 1372, recante “Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica”, presentato al Senato il 5 febbraio 2025 e profondamente modificato dalle Commissioni riunite. La logica non è più quella di un intervento diretto e drastico sul Codice, ma di una delega di 12 mesi al Governo, con criteri precisi e principi destinati a essere declinati nei decreti legislativi.

© Riproduzione riservata
Tag:
AMBIENTE Codice dei beni culturali

INDICE

1
Revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio: verso la delega al Governo
2
DDL delega: il testo
3
Le proposte degli operatori
4
Differenze con il testo originario
5
Conclusioni operative
assorup congresso nazionale 2025

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 01/09/2025
Da ufficio ad abitazione: il TAR sul cambio di destinazione d’uso senza opere
2
EDILIZIA - 28/08/2025
CILA: dal Consiglio di Stato la guida giuridica sui poteri della P.A.
3
EDILIZIA - 26/08/2025
Pergolato o porticato? Il Consiglio di Stato su titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica
4
EDILIZIA - 02/09/2025
Attestazione di idoneità strutturale: la Sicilia fissa le nuove procedure per sanatorie e tolleranze
5
STIME E IMMOBILI - 30/08/2025
Agibilità e compravendita immobiliare: la Cassazione sui limiti della responsabilità del venditore
6
LAVORI PUBBLICI - 03/09/2025
Digitalizzazione appalti: nuovo supporto ai RUP per la fase di programmazione