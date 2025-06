Riforma Testo Unico Edilizia e Rigenerazione urbana: il Ministro Salvini risponde al Senato

Quali sono le prospettive per una legge quadro sulla rigenerazione urbana che consenta interventi organici su edifici e quartieri obsoleti? Il Fondo nazionale di recente istituzione sarà sufficiente a sostenere questa “rivoluzione urbana”? Quali ulteriori risorse e semplificazioni sta predisponendo il Governo per far sì che la rigenerazione non rimanga solo un obiettivo di principio?

Il Ministro Salvini risponde al Senato

Il 25 giugno 2025, in occasione del question time al Senato, il Senatore Roberto Rosso (FI-BP-PPE) ha presentato l’interrogazione n. 3-01997 sul tema della rigenerazione urbana. La discussione si inserisce nel più ampio percorso parlamentare che vede all’esame dell’8ª Commissione Ambiente un testo unificato derivante da otto disegni di legge, con l’obiettivo di fissare principi e obiettivi comuni per riqualificare quartieri degradati, ridurre i consumi energetici e rigenerare aree urbane con criteri moderni.

L’interrogazione ha chiesto conto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti delle intenzioni del Governo in merito al sostegno finanziario e normativo di questa legge quadro, considerata fondamentale per attivare un effetto moltiplicatore sull’economia delle costruzioni e sull’occupazione.

Il Ministro Salvini ha espresso pieno sostegno politico e tecnico alla proposta di legge sulla rigenerazione urbana, confermando che: