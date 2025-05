VEPA in area vincolata: serve davvero il titolo edilizio?

Se le Vetrate Panoramiche (c.d. VePA) sono inserite tra gli interventi di “edilizia libera”, possono essere oggetto di ordinanza di demolizione se realizzate in area vincolata senza titolo edilizio? È corretto affermare che in questi casi non basta l’autorizzazione paesaggistica ma serve anche titolo edilizio anche “minimale” quale la SCIA? E che senso ha parlare di edilizia libera se poi, di fatto, serve comunque un titolo?

A queste domande ha cercato di rispondere il TAR Lazio con la sentenza del 19 maggio 2025, n. 9579, oggetto dell’articolo pubblicato su LavoriPubblici.it con il titolo “VEPA in area vincolata: il TAR ribadisce i limiti dell’edilizia libera”, mediante la quale abbiamo offerto una prima analisi del caso, che merita però un ulteriore approfondimento, anche alla luce delle possibili ricadute applicative sul piano tecnico-operativo.

VEPA e vincoli: il fatto

Il caso riguardava l’installazione di una vetrata panoramica amovibile su un balcone aggettante, in un’area soggetta a doppio vincolo: paesaggistico e archeologico. Il Comune, ritenendo che l’intervento comportasse un aumento della superficie utile lorda in assenza dell’autorizzazione paesaggistica e del prescritto titolo edilizio, emetteva un’ordinanza di demolizione.

A questo punto il privato:

rende noto di aver intrapreso il procedimento di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 167, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 42/2004;

rappresenta che l’opera rientrasse tra gli interventi di edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b-bis) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

L’opera in questione, infatti, avrebbe le seguenti caratteristiche: