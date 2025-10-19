Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
made expo Acquista il tuo biglietto d’ingresso
made expo Acquista il tuo biglietto d’ingresso
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Verifica di anomalia: obbligo di istruttoria adeguata per la stazione appaltante

Il TAR Sicilia chiarisce che la verifica di anomalia dell’offerta spetta al RUP e richiede un controllo documentato sulla manodopera e sui costi dichiarati dall’aggiudicatario

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 19/10/2025

Quando un’offerta può dirsi realmente sostenibile? Quali sono gli obblighi istruttori della stazione appaltante nella verifica dell’anomalia? E in che misura il giudice può intervenire su valutazioni tecniche ritenute illogiche o insufficientemente motivate?

Verifica anomalia e congruità manodopera: il TAR sugli oneri della Stazione Appaltante

Sono particolarmente interessanti le questioni affrontate dal TAR Sicilia con la sentenza del 16 settembre 2025, n. 2671 in tema di verifica dell’anomalia dell’offerta, ribadendo che si tratta di un procedimento complesso che richiede un controllo puntuale, documentato e verificabile, non potendo risolversi in un atto meramente formale o assertivo.

La vicenda nasce dall’impugnazione dell’aggiudicazione di un appalto di servizi, sul quale il ricorrente ha lamentato che tra l’altro, che la verifica di anomalia fosse stata condotta dalla commissione di gara, anziché dal RUP, in violazione dell’art. 7, lett. c), dell’Allegato I.2 del d.Lgs. n. 36/2023.

Non solo: secondo l’OE, l’esame delle giustificazioni era stato meramente formale, senza un effettivo riscontro sui costi della manodopera, sul monte ore necessario per l’erogazione del servizio e sul rispetto dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi.

La stazione appaltante, invece, aveva sostenuto la legittimità del proprio operato, evidenziando che il RUP aveva comunque sottoscritto il provvedimento di aggiudicazione, facendo proprie le conclusioni della commissione e che l’aggiudicatario avesse giustificato adeguatamente il ribasso sui costi della manodopera.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Codice Appalti 2023 Verifica anomalia dell'offerta

Documenti Allegati

INDICE

1
Verifica di anomalia: obbligo di istruttoria adeguata per la stazione appaltante
2
Quadro normativo di riferimento
3
La decisione del TAR
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni operative
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
PROFESSIONE - 13/10/2025
Errore del tecnico: nessuna responsabilità se la materia è complessa
2
LAVORI PUBBLICI - 13/10/2025
Verifica DURC e subappaltatori: il MIT delimita l’obbligo dell’art. 119 del Codice dei contratti
3
EDILIZIA - 15/10/2025
Cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale: serve il permesso di costruire
4
EDILIZIA - 17/10/2025
Terzo condono edilizio e vincolo paesaggistico: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti della sanatoria
5
FISCO E TASSE - 14/10/2025
Bonus Casa 2026: confermate le detrazioni al 50% per le abitazioni principali
6
LAVORI PUBBLICI - 15/10/2025
Codice Appalti 2023: nuovo richiamo della Commissione UE