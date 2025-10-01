Dopo la Lombardia, la Regione Siciliana ha pubblicato il D.A. n. 281/GAB del 30 settembre 2025 mediante il quale ha adeguato la modulistica edilizia regionale per la segnalazione certificata di agibilità (SCA) alle novità introdotte dal “Salva Casa”. Un passaggio importante che si aggiunge al percorso di allineamento della Regione Siciliana alle modifiche normative nazionali.

Agibilità: l’aggiornamento della Regione Siciliana

Si tratta di un nuovo intervento ufficiale dopo la conversione in legge del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa, Legge n. 105/2024), che ha già portato alla pubblicazione:

Come previsto dall’Accordo in Conferenza Unificata n. 92/CU del 30 luglio 2025, il Decreto Assessoriale n. 281/GAB/2025 prevede che i Comuni siciliani dovranno adeguare la modulistica in uso entro il 30 ottobre 2025, adeguandola, se necessario, ai regolamenti edilizi comunali che non risultino in contrasto con le disposizioni di legge. Gli stessi Comuni provvederanno autonomamente ad aggiornare la modulistica in relazione alle modifiche legislative che dovessero intervenire in tema di semplificazione e trasparenza dei procedimenti, senza la necessità di dovere attendere la riadozione dei moduli da parte della Regione, la quale disporrà la revisione degli stessi in caso di modifiche sostanziali del quadro normativo.