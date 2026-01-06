Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
Cosa prevede la legge n. 198/2025, come funziona il badge digitale e quando diventa operativo nei cantieri
Non solo edilizia: estensione ad altri ambiti a rischio
La disciplina non è confinata ai soli cantieri edili. L’art. 3 prevede espressamente l’estensione dell’obbligo del badge di cantiere anche ad altri ambiti di attività caratterizzati da un rischio più elevato, che saranno individuati con decreto ministeriale.
A conferma della serietà dell’impianto, viene esteso anche il regime sanzionatorio previsto dal d.lgs. 81/2008, segnalando che il badge di cantiere non è una misura facoltativa o sperimentale, ma uno strumento destinato a incidere concretamente sull’organizzazione del lavoro.
Documenti AllegatiD.L. n. 159/2025 Legge n. 198/2025
