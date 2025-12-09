deas Gestione completa successioni e volture catastali
Compensi dei collaudatori esterni e incentivi: il MIT su criteri, ripartizione e applicazione temporale

Il Ministero conferma la distinzione tra incentivi interni e compensi esterni e definisce come ripartire le somme e quale disciplina applicare ai collaudi non ancora insediati

di Redazione tecnica - 09/12/2025

Le norme di riferimento

Il punto di partenza del MIT è l’art. 116, comma 4-bis, del d.lgs. 36/2023, che stabilisce che il compenso per il collaudo è ricompreso nell’incentivo dell’art. 45 quando riguarda personale della stessa amministrazione, mentre è determinato secondo l’art. 29 dell’Allegato II.14 quando l’attività è svolta da dipendenti di altre PA.

L’art. 29 richiama il DM Giustizia 17 giugno 2016, che contiene le tabelle dei corrispettivi parametrati alla qualità delle prestazioni, e rinvia all’art. 61, comma 9, del d.l. 112/2008, norma che impone la ripartizione del compenso: il 50% all’amministrazione di appartenenza del dipendente incaricato e il restante 50% al dipendente stesso.

Nel tempo, la Corte dei conti (sezioni riunite, delib. n. 58/2010) e il MEF (circolare RGS n. 2/2010) hanno chiarito che tali disposizioni trovano applicazione anche per gli enti locali, e la giurisprudenza più recente (Corte dei conti Veneto, sent. n. 100/2023) ha ribadito che è la stazione appaltante erogante a dover garantire la corretta ripartizione del compenso.

INDICE

1
Compensi dei collaudatori esterni e incentivi: il MIT su criteri, ripartizione e applicazione temporale
2
Le norme di riferimento
3
Analisi tecnica
4
Il parere del MIT
