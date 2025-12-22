Conto Termico 3.0: cosa chiariscono davvero le Regole Applicative GSE
Dalla distinzione dei soggetti agli interventi incentivabili, fino alla documentazione e ai controlli: cosa cambia nella pratica per professionisti, PA e imprese
Il Conto Termico 3.0 è una partenza, non un traguardo
Le Regole Applicative segnano l’inizio vero del Conto Termico
3.0.
Non eliminano la complessità, ma la rendono gestibile per chi lavora con competenza.
Per i professionisti e le professioniste dell’energia, questa è un’opportunità concreta: non solo per accedere agli incentivi, ma per guidare interventi di qualità che incidono davvero sulla transizione ecologica.
Ora che le regole sono chiare, la differenza la farà la capacità di applicarle correttamente.
A cura di Annachiara
Castagna
PM di TeamSystem Logical Soft
Documenti AllegatiRegole applicative GSE Conto Termico 3.0
