Blumatica Energy
systab consolidamento fondazioni

Distributori automatici enti pubblici: concessione di servizi o comodato?

Il MIT (parere n. 3929/2025) chiarisce che il contratto di vending è una concessione di servizi e si applica l’art. 187 del Codice dei contratti

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 01/01/2026

Accesso al mercato e risultato: un equilibrio già scritto nel Codice

Il parere si colloca coerentemente nel solco dell’impostazione del nuovo Codice, che non contrappone il principio del risultato a quello dell’accesso al mercato, ma li considera tra loro funzionalmente integrati.

Come chiarito anche dalla dottrina richiamata nel commento al Codice dei contratti edito da Grafill, l’accesso al mercato non tutela una concorrenza fine a sé stessa, ma una concorrenza strumentale al miglior risultato possibile. Non a caso, l’art. 3 precisa che tale accesso deve essere favorito “secondo le modalità indicate dal Codice”, modalità che includono, per le concessioni sotto soglia, proprio l’art. 187.

In altri termini, la semplificazione non passa attraverso forzature qualificatorie, ma attraverso l’utilizzo corretto degli strumenti già predisposti dal legislatore.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI MIT Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Distributori automatici enti pubblici: concessione di servizi o comodato?
2
Quadro normativo di riferimento
3
La risposta del MIT
4
Accesso al mercato e risultato
5
Affidamento diretto e istituti alternativi
6
Conclusioni operative
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026