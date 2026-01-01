sed edilizia espositori
systab consolidamento fondazioni
systab consolidamento fondazioni

Distributori automatici enti pubblici: concessione di servizi o comodato?

Il MIT (parere n. 3929/2025) chiarisce che il contratto di vending è una concessione di servizi e si applica l’art. 187 del Codice dei contratti

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 01/01/2026

Conclusioni operative

Il parere del MIT conferma una linea interpretativa chiara, destinata a incidere sulla prassi di molti enti: il servizio di vending interno configura una concessione di servizi, anche in presenza di ricavi minimi e di un’utenza limitata.

Da ciò discende che:

  • va applicata la disciplina dell’art. 187 del d.lgs. 36/2023;
  • è ammessa una procedura semplificata, ma non informale;
  • non sono legittimi schemi contrattuali alternativi utilizzati per aggirare il confronto concorrenziale;
  • il principio del risultato non può essere invocato per sovvertire la qualificazione giuridica del rapporto.

Ancora una volta, il Codice mostra come la semplificazione non coincida con l’elusione delle regole, ma con la loro applicazione proporzionata e consapevole, anche – e soprattutto – nei casi di minore impatto economico.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI MIT Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Distributori automatici enti pubblici: concessione di servizi o comodato?
2
Quadro normativo di riferimento
3
La risposta del MIT
4
Accesso al mercato e risultato
5
Affidamento diretto e istituti alternativi
6
Conclusioni operative
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026