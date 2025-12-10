Blumatica Energy
systab consolidamento fondazioni

Costi manodopera e ribasso offerta: nuovo intervento del Consiglio di Stato

Con la sentenza n. 9577/2025, Palazzo Spada riafferma che il ribasso va calcolato sull’importo complessivo a base di gara, comprensivo della manodopera

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 10/12/2025

Quadro normativo di riferimento

L’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 rappresenta il perno interpretativo della vicenda. La norma stabilisce che:

  • la stazione appaltante individua nei documenti di gara i costi della manodopera;
  • tali costi sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso;
  • l’operatore può dimostrare che un ribasso complessivo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

La giurisprudenza, citata espressamente dalla Sezione V, ha già chiarito che l’indicazione separata dei costi della manodopera non comporta la loro esclusione dall’importo complessivo su cui calcolare il ribasso. Al contrario, la separazione ha funzione conoscitiva e trasparente, ma non altera la base ribassabile.

Il Consiglio di Stato richiama numerosi precedenti conformi (nn. 5712/2025, 3611/2025, 9255/2024, 5665/2023) e trova conferma anche nei chiarimenti del MIT e di ANAC, secondo cui i costi della manodopera “fanno parte dell’importo a base di gara, su cui va applicato il ribasso percentuale”.

Da questa interpretazione della norma, si comprende bene quindi perché il TAR abbia annullato l'aggiudicazione iniziale e il Consiglio di Stato abbia ritenuto legittima la decisione di primo grado.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Costi della manodopera Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Costi manodopera e ribasso offerta: nuovo intervento del Consiglio di Stato
2
Quadro normativo di riferimento
3
Analisi tecnica
4
La decisione del Consiglio di Stato
5
Conclusioni
STS piani di abbonamento

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026