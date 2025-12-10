sed edilizia espositori
systab consolidamento fondazioni

Costi manodopera e ribasso offerta: nuovo intervento del Consiglio di Stato

Con la sentenza n. 9577/2025, Palazzo Spada riafferma che il ribasso va calcolato sull’importo complessivo a base di gara, comprensivo della manodopera

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 10/12/2025

La decisione del Consiglio di Stato

La motivazione ruota intorno al principio chiave secondo cui il ribasso deve essere parametrato all’importo complessivo a base di gara, comprensivo della manodopera.

L’operatore aggiudicatario, avendo applicato il ribasso su un importo diverso, ridotto dei costi della manodopera, ha formulato un’offerta “indeterminata” e non conforme alla legge di gara.

Secondo Palazzo Spada:

  • l’indicazione separata dei costi della manodopera non consente di ridurre la base di calcolo del ribasso;
  • la “non ribassabilità” della manodopera, indicata nel capitolato, non incide sull’obbligo di applicare la percentuale di ribasso all’intero importo (comprensivo della manodopera), ma riguarda soltanto la facoltà dell’operatore di non ribassare quella specifica voce qualora non possa dimostrare l’efficiente organizzazione aziendale;
  • né la legge di gara né la normativa giustificavano l’interpretazione adottata dall’aggiudicataria.

Il Consiglio di Stato sottolinea inoltre che, una volta individuato l’importo complessivo a base d’asta, l’offerta deve contenere un ribasso percentuale riferito proprio a tale importo, senza possibilità di ricostruzioni alternative.

 

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Costi della manodopera Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Costi manodopera e ribasso offerta: nuovo intervento del Consiglio di Stato
2
Quadro normativo di riferimento
3
Analisi tecnica
4
La decisione del Consiglio di Stato
5
Conclusioni
STS piani di abbonamento

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026