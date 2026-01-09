Quadro normativo di riferimento

Il perimetro giuridico entro cui si colloca la vicenda è definito, anzitutto, dalla disciplina della SCIA contenuta nell’art. 19 della legge n. 241/1990.

La segnalazione certificata di inizio attività si fonda su un modello di autoresponsabilità del privato, temperato da un potere di verifica preventiva dell’amministrazione esercitabile entro termini rigorosamente predeterminati. Proprio la fissazione di tali termini risponde all’esigenza di garantire certezza dei rapporti giuridici, evitando che l’iniziativa economica e edilizia resti esposta sine die a interventi repressivi.

Decorso il termine per l’esercizio dei poteri inibitori e conformativi, l’ordinamento non priva però l’amministrazione di ogni possibilità di intervento, ma sposta il baricentro dell’azione amministrativa sul diverso piano dell’autotutela decisoria, disciplinata dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

È proprio questa norma a rappresentare il punto di equilibrio tra due interessi contrapposti:

da un lato, la tutela dell’affidamento del privato;

del privato; dall’altro, l’esigenza di ripristinare la legalità quando un provvedimento - o un effetto giuridico ad esso equiparabile - risulti viziato.

Nel tempo, il legislatore è intervenuto più volte sull’art. 21-nonies, da ultimo con la legge n. 182/2025, rafforzando la tipizzazione dei presupposti dell’annullamento d’ufficio e riducendo progressivamente gli spazi di un esercizio discrezionale e tardivo del potere.

Tuttavia, la stessa disciplina dell’annullamento d’ufficio continua a riconoscere una rilevanza decisiva alla non veridicità dei presupposti. In presenza di dichiarazioni mendaci, di rappresentazioni infedeli dello stato dei luoghi o di presupposti fattuali inesistenti, la tutela dell’affidamento perde progressivamente consistenza, perché viene meno la base stessa su cui quell’affidamento si è formato.

È in questo spazio intermedio che si colloca la giurisprudenza più recente, chiamata a distinguere:

i casi in cui il decorso del tempo consolida legittimamente gli effetti della SCIA;

gli effetti della SCIA; da quelli in cui l’effetto giuridico si è formato su una ricostruzione solo apparente della realtà.

La sentenza in commento si inserisce in questo filone interpretativo, chiarendo che i limiti temporali dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e quelli dell’art. 21-nonies non possono essere letti in modo meccanico, ma devono essere coordinati con il principio di leale collaborazione, con il dovere di chiarezza nei rapporti procedimentali e, soprattutto, con la necessaria corrispondenza tra realtà giuridica e realtà materiale dell’intervento edilizio.