deas Gestione completa successioni e volture catastali
grafill editoria tecnica
systab consolidamento fondazioni

Sicurezza lavoro e requisiti offerta: un obbligo del TUSL può diventare causa di esclusione?

La sentenza del Consiglio di Stato n. 9835/2025: gli obblighi di sicurezza sul lavoro non possono diventare requisiti di partecipazione senza una previsione espressa nella lex specialis

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 16/12/2025

Quadro normativo di riferimento

Nel caso rileva l’applicazione del d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), che disciplina gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, imponendo al datore di lavoro l’adozione delle misure necessarie a prevenire i rischi, anche attraverso l’utilizzo di dispositivi idonei.

In particolare, nel caso in esame, il Consiglio di Stato richiama l’art. 286-sexies, che disciplina l’adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e sicurezza, imponendo un obbligo che è chiaramente indirizzato al soggetto che organizza e gestisce l’attività lavorativa, collocato all’interno del sistema prevenzionistico e strettamente connesso alla fase operativa.

Proprio questa impostazione normativa viene valorizzata dal Collegio, che chiarisce come la norma non introduca requisiti tecnici dell’offerta né condizioni di ammissione alle procedure di gara, ma disciplini obblighi che assumono rilievo nella fase di esecuzione del contratto, una volta che il rischio lavorativo si concretizza e viene inquadrato nell’ambito della responsabilità datoriale.

Nel contesto delle procedure di gara, è vero che gli obblighi in materia di sicurezza vengono spesso richiamati nei capitolati e nelle condizioni contrattuali, con l’obiettivo di garantire che l’esecuzione delle prestazioni avvenga nel rispetto delle regole. Diverso è però il piano dei requisiti di partecipazione, che devono essere indicati in modo chiaro e univoco nella lex specialis e non possono essere ricavati per via interpretativa o desunti indirettamente da norme che operano su un altro livello.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Testo Unico Sicurezza Lavoro DPI Codice dei contratti Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Sicurezza lavoro e requisiti offerta: un obbligo del TUSL può diventare causa di esclusione?
2
Quadro normativo di riferimento
3
La decisione del Consiglio di Stato
4
Conclusioni
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026