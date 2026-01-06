sed edilizia espositori
Voltura catastale Web: dal 12 gennaio 2026 l’unico canale per aggiornare le intestazioni al Catasto

Dismessa “Voltura 2.0 – Telematica”: come funziona il servizio online dell’Agenzia delle Entrate e cosa cambia per professionisti e contribuenti

di Redazione tecnica - 06/01/2026

Voltura catastale Web: da alternativa a canale unico

Al momento dell’attivazione, “Voltura catastale Web” era stata presentata come un’evoluzione del sistema “Voltura 2.0 – Telematica”. Oggi, alla luce della dismissione programmata, quel passaggio cambia di segno: non più uno strumento aggiuntivo, ma l’unica modalità disponibile.

Il servizio consente di:

  • compilare e inviare online la domanda di voltura;
  • interrogare in tempo reale le banche dati catastali, ipotecarie e l’Anagrafe tributaria;
  • effettuare controlli automatici sui dati inseriti;
  • gestire pagamenti, ricevute e stati di avanzamento senza accessi agli uffici.

L’accesso è consentito ai soggetti in possesso delle credenziali del portale Entrate (SPID, CIE, CNS, Entratel/Fisconline), ampliando in modo significativo la platea degli utenti.

