Voltura catastale Web: dal 12 gennaio 2026 l’unico canale per aggiornare le intestazioni al Catasto
Dismessa “Voltura 2.0 – Telematica”: come funziona il servizio online dell’Agenzia delle Entrate e cosa cambia per professionisti e contribuenti
Voltura catastale Web: da alternativa a canale unico
Al momento dell’attivazione, “Voltura catastale Web” era stata presentata come un’evoluzione del sistema “Voltura 2.0 – Telematica”. Oggi, alla luce della dismissione programmata, quel passaggio cambia di segno: non più uno strumento aggiuntivo, ma l’unica modalità disponibile.
Il servizio consente di:
- compilare e inviare online la domanda di voltura;
- interrogare in tempo reale le banche dati catastali, ipotecarie e l’Anagrafe tributaria;
- effettuare controlli automatici sui dati inseriti;
- gestire pagamenti, ricevute e stati di avanzamento senza accessi agli uffici.
L’accesso è consentito ai soggetti in possesso delle credenziali del portale Entrate (SPID, CIE, CNS, Entratel/Fisconline), ampliando in modo significativo la platea degli utenti.
IL NOTIZIOMETRO