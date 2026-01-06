deas Gestione completa successioni e volture catastali
systab consolidamento fondazioni

Voltura catastale Web: dal 12 gennaio 2026 l’unico canale per aggiornare le intestazioni al Catasto

Dismessa “Voltura 2.0 – Telematica”: come funziona il servizio online dell’Agenzia delle Entrate e cosa cambia per professionisti e contribuenti

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 06/01/2026

Controlli, pagamenti e gestione degli esiti

Una volta validata la pratica, la procedura consente:

  • il pagamento tramite PagoPA o castelletto Sister, se disponibile;
  • il monitoraggio dello stato della voltura (controllo documenti, attesa pagamento, trasmissione all’ufficio, lavorazione);
  • la gestione delle eventuali sospensioni con integrazione documentale.

Tutte le fasi risultano tracciate nelle sezioni Elenco volture e Ricevute, con comunicazioni automatiche agli indirizzi indicati in fase di compilazione. La guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate entra nel dettaglio dei singoli passaggi operativi, illustrando schermate, controlli e principali casistiche.

© Riproduzione riservata
Tag:
CATASTO Agenzia delle Entrate Voltura catastale

Documenti Allegati

INDICE

1
Voltura catastale Web: dal 12 gennaio 2026 l’unico canale per aggiornare le intestazioni al Catasto
2
Voltura catastale Web
3
Procedura guidata
4
Controlli, pagamenti e gestione degli esiti
5
Cambio che impone consapevolezza
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026