Voltura catastale Web: dal 12 gennaio 2026 l’unico canale per aggiornare le intestazioni al Catasto
Dismessa “Voltura 2.0 – Telematica”: come funziona il servizio online dell’Agenzia delle Entrate e cosa cambia per professionisti e contribuenti
Controlli, pagamenti e gestione degli esiti
Una volta validata la pratica, la procedura consente:
- il pagamento tramite PagoPA o castelletto Sister, se disponibile;
- il monitoraggio dello stato della voltura (controllo documenti, attesa pagamento, trasmissione all’ufficio, lavorazione);
- la gestione delle eventuali sospensioni con integrazione documentale.
Tutte le fasi risultano tracciate nelle sezioni Elenco volture e Ricevute, con comunicazioni automatiche agli indirizzi indicati in fase di compilazione. La guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate entra nel dettaglio dei singoli passaggi operativi, illustrando schermate, controlli e principali casistiche.
