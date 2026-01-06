deas Gestione completa successioni e volture catastali
Voltura catastale Web: dal 12 gennaio 2026 l’unico canale per aggiornare le intestazioni al Catasto

Dismessa “Voltura 2.0 – Telematica”: come funziona il servizio online dell’Agenzia delle Entrate e cosa cambia per professionisti e contribuenti

di Redazione tecnica - 06/01/2026

Una procedura guidata che responsabilizza il richiedente

Uno degli elementi caratterizzanti del nuovo servizio è l’impostazione fortemente guidata della compilazione.

Fin dalle prime schermate, l’utente deve indicare a che titolo presenta la voltura (per sé, come erede, come delegato, come parente), allegando – quando necessario – procure e dichiarazioni sostitutive.

Il sistema verifica in tempo reale la coerenza dei dati con l’Anagrafe tributaria, riducendo gli errori formali ma, allo stesso tempo, richiedendo al compilatore una maggiore attenzione nella correttezza delle informazioni inserite.

Anche la scelta della tipologia di voltura (afflusso, preallineamento, recupero, annotamento) e della specie dell’atto incide direttamente su tributi, bolli ed eventuali esenzioni, rendendo opportuna una valutazione tecnica preliminare prima dell’invio.

