Bonus edilizi: la nuova circolare del Fisco premia le pertinenze

Con la circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito che l’aliquota maggiorata al 50% prevista per le spese sostenute nell’anno 2025 da persone fisiche su immobili adibiti ad abitazione principale, si applica anche agli interventi realizzati sulle pertinenze.

Una conferma importante, che estende i benefici anche a quei contribuenti che intendano intervenire (o che stiano attualmente intervenendo) su spazi accessori come garage, cantine o locali tecnici.

Il contesto normativo

La legge di bilancio 2025 (n. 207/2024) ha ridisegnato le detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio, efficientamento energetico e miglioramento sismico, introducendo un sistema di aliquote decrescenti: 50% per il 2025, 36% per il 2026 e 2027, ma solo se l’intervento interessa l’abitazione principale. In caso contrario, le aliquote si riducono al 36% nel 2025 e al 30% negli anni successivi.

È in questo quadro che la circolare 8/E precisa che l’agevolazione piena si applica anche quando i lavori interessano solo le pertinenze, senza coinvolgere direttamente l’abitazione. Una pertinenza, dunque, può essere oggetto di intervento edilizio agevolato al 50%, a patto che risulti già formalmente vincolata all’abitazione principale del contribuente.