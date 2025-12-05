Quando un concorrente dichiara di voler applicare, in fase esecutiva, il CCNL indicato dalla stazione appaltante, può predisporre l’offerta economica utilizzando invece un contratto differente? Fino a che punto l’alternanza tra due CCNL può incidere sulla verifica dei costi della manodopera? E, soprattutto, quando questa asimmetria rende l’offerta “non chiara” al punto da giustificare l’esclusione?

La sentenza del Consiglio di Stato del 3 dicembre 2025, n. 9510, interviene su un tema centrale del nuovo Codice dei contratti: la coerenza tra CCNL dichiarato e CCNL utilizzato per stimare i costi della manodopera quale elemento essenziale dell’offerta.

CCNL e costi della manodopera: esclusione legittima senza dichiarazione di equivalenza

La controversia riguarda una procedura aperta per un accordo quadro relativo alla manutenzione della segnaletica autostradale. Nel lotto in discussione, la lex specialis aveva previsto espressamente l’applicazione del CCNL Edile e disciplinato puntualmente le dichiarazioni sui contratti collettivi, imponendo l’eventuale produzione della dichiarazione di equivalenza nel caso di CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante

Un RTI aveva però indicato, nella tabella dei costi della manodopera, i valori del CCNL Metalmeccanico, pur impegnandosi ad applicare il CCNL Edile in fase esecutiva; inoltre, non aveva allegato alcuna dichiarazione di equivalenza.

La SA aveva ritenuto l’offerta regolare e proceduto all’aggiudicazione, senza procedere alla verifica della congruità nonostante la dichiarazione di un CCNL differente. Da qui il ricorso della seconda classificata, sostenendo che l’offerta del concorrente fosse indeterminata, plurima e incompatibile con la verifica dei minimi salariali.