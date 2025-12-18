Cosa fare nelle prime 48 ore dalla contestazione

Quando arriva una comunicazione che ha il sapore della contestazione, la gestione dei primi momenti è decisiva.

La prima regola è non rispondere d’impulso. La tentazione di spiegarsi, giustificarsi o minimizzare è forte, ma anche una frase scritta per cortesia può essere letta come un’ammissione di responsabilità.

Il secondo passo è raccogliere tutta la documentazione: contratto di incarico, elaborati consegnati, email scambiate, fatture, verbali. Tutto ciò che consente di ricostruire in modo ordinato il rapporto professionale e l’attività svolta.

Subito dopo è opportuno contattare l’intermediario assicurativo. Anche una telefonata informale è utile per inquadrare la situazione e capire come procedere. L’intermediario è il primo riferimento operativo e, nella prassi, le comunicazioni che passano attraverso di lui equivalgono a una comunicazione diretta alla compagnia.

Infine, va predisposta la denuncia di sinistro o di Circostanza, che deve contenere una descrizione chiara dei fatti, i dati del reclamante, la documentazione rilevante e la propria ricostruzione della vicenda, evitando qualsiasi ammissione di colpa.