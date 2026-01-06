È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, n. 302 il Decreto Ministero della Giustizia 30 dicembre 2025, n. 206 recante “Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico”.

Il nuovo Decreto Ministeriale si compone dei seguenti articoli:

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217

Art. 2 – Monitoraggio

Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria

Il provvedimento interviene in un momento particolarmente delicato del percorso di transizione verso il processo penale telematico, andando a rimodulare – ancora una volta – tempi, ambiti applicativi e deroghe al regime ordinario del deposito digitale degli atti. Una scelta che conferma come l’attuazione del processo penale telematico continui a richiedere aggiustamenti progressivi, legati sia alle esigenze operative degli uffici giudiziari sia alla concreta affidabilità dei sistemi informatici.

Il contesto normativo e le ragioni dell’intervento

Il decreto si innesta nel quadro delineato dall’art. 87 del D.Lgs. n. 150/2022, che ha affidato a regolamenti ministeriali il compito di individuare gli uffici giudiziari, le tipologie di atti e i termini di transizione al nuovo regime telematico. Il precedente D.M. n. 217/2023, già modificato dal regolamento del 27 dicembre 2024, aveva fissato scadenze che avrebbero portato, dal 1° gennaio 2026, a un significativo ampliamento dell’obbligo di deposito esclusivamente telematico.

Proprio l’imminenza di tali scadenze ha reso necessario un nuovo intervento correttivo. Come emerge chiaramente dalle premesse del decreto, il Ministero ha ritenuto opportuno ridefinire sia l’individuazione degli uffici e degli atti interessati da modalità non telematiche, sia i termini di transizione, evitando che l’entrata a regime del sistema producesse criticità operative difficilmente gestibili.