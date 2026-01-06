Processo penale telematico: in Gazzetta Ufficiale il DM Giustizia n. 206/2025
Nuove modifiche al regolamento sul deposito degli atti penali: proroghe mirate, deroghe per intercettazioni e sequestro probatorio e rafforzamento del monitoraggio ministeriale
Il monitoraggio come strumento di governo della transizione
Non meno rilevante è l’articolo 2, dedicato al monitoraggio. Viene previsto un sistema di relazioni periodiche, con cadenza mensile, affidate al Direttore generale per i servizi applicativi. Le relazioni dovranno restituire un quadro sintetico ma strutturato sull’andamento dei flussi documentali, sul livello di maturità dei sistemi informatici e sulle eventuali criticità riscontrate.
Il monitoraggio viene così elevato a vero e proprio strumento di governo della transizione digitale, in grado – almeno nelle intenzioni – di fornire dati utili per eventuali ulteriori correttivi normativi o organizzativi.
Documenti AllegatiDM n. 206/2025
