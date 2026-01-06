Processo penale telematico: in Gazzetta Ufficiale il DM Giustizia n. 206/2025
Nuove modifiche al regolamento sul deposito degli atti penali: proroghe mirate, deroghe per intercettazioni e sequestro probatorio e rafforzamento del monitoraggio ministeriale
Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore
L’articolo 3 ribadisce la clausola di invarianza finanziaria, chiarendo che dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Un passaggio ormai standard, ma che conferma come l’intero processo di digitalizzazione della giustizia penale sia chiamato a realizzarsi a risorse invariate, con evidenti riflessi sulle tempistiche e sulle modalità di attuazione.
Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 31 dicembre 2025, rendendo immediatamente operative le nuove scadenze e le ulteriori deroghe previste.
