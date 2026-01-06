deas Gestione completa successioni e volture catastali
grafill editoria tecnica
systab consolidamento fondazioni

Processo penale telematico: in Gazzetta Ufficiale il DM Giustizia n. 206/2025

Nuove modifiche al regolamento sul deposito degli atti penali: proroghe mirate, deroghe per intercettazioni e sequestro probatorio e rafforzamento del monitoraggio ministeriale

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 06/01/2026

Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore

L’articolo 3 ribadisce la clausola di invarianza finanziaria, chiarendo che dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Un passaggio ormai standard, ma che conferma come l’intero processo di digitalizzazione della giustizia penale sia chiamato a realizzarsi a risorse invariate, con evidenti riflessi sulle tempistiche e sulle modalità di attuazione.

Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 31 dicembre 2025, rendendo immediatamente operative le nuove scadenze e le ulteriori deroghe previste.

© Riproduzione riservata
Tag:
NORMATIVA Processo penale telematico

Documenti Allegati

INDICE

1
Processo penale telematico: in Gazzetta Ufficiale il DM Giustizia n. 206/2025
2
Le modifiche all’articolo 3 del D.M. n. 217/2023
3
Sistema di deroghe più selettivo
4
Monitoraggio
5
Clausola ed entrata in vigore
6
Considerazioni operative
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026