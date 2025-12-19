Intelligenza artificiale e lavoro: l’Osservatorio nazionale IA tra legge, governance e strumenti operativi
La strategia italiana per una transizione umanocentrica: cosa prevede la legge n. 132/2025 e quale ruolo avrà l’Osservatorio sull’IA nel mondo del lavoro
Dalla strategia all’attuazione: roadmap, strumenti e regolazione condivisa
Un passaggio significativo del documento riguarda la dimensione attuativa della strategia, che non viene presentata come un quadro statico, ma come un processo in progressiva costruzione. L’Osservatorio viene infatti inserito all’interno di una roadmap articolata per fasi, che comprende:
- l’avvio di una prima versione “beta” dell’Osservatorio;
- l’apertura di consultazioni pubbliche dedicate alle Linee guida per l’implementazione dell’IA nel mondo del lavoro;
- l’attivazione di tavoli tematici di confronto;
- la definizione puntuale di struttura e funzioni attraverso atti attuativi.
Questa scansione temporale restituisce l’immagine di un’infrastruttura dinamica, destinata ad adattarsi all’evoluzione tecnologica e organizzativa, più che di un assetto già cristallizzato.
All’interno di questo percorso, il documento attribuisce un ruolo centrale ad alcuni strumenti operativi, chiamati a tradurre i principi in prassi concrete:
- le Linee guida, pensate come riferimento applicativo per l’adozione responsabile dell’IA;
- il raccordo con politiche attive e piattaforme di servizio, per sostenere orientamento, formazione e transizioni professionali;
- il dialogo sociale e la contrattazione, indicati come sedi privilegiate per governare gli effetti organizzativi dell’IA.
La governance dell’intelligenza artificiale viene così ricondotta a una dimensione non solo tecnica o amministrativa, ma anche regolativa e negoziale, nella quale innovazione, lavoro e tutele possono essere tenuti insieme in modo operativo.
