sed edilizia espositori
systab consolidamento fondazioni
systab consolidamento fondazioni

Intelligenza artificiale e lavoro: l’Osservatorio nazionale IA tra legge, governance e strumenti operativi

La strategia italiana per una transizione umanocentrica: cosa prevede la legge n. 132/2025 e quale ruolo avrà l’Osservatorio sull’IA nel mondo del lavoro

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 19/12/2025

Dalla strategia all’attuazione: roadmap, strumenti e regolazione condivisa

Un passaggio significativo del documento riguarda la dimensione attuativa della strategia, che non viene presentata come un quadro statico, ma come un processo in progressiva costruzione. L’Osservatorio viene infatti inserito all’interno di una roadmap articolata per fasi, che comprende:

  • l’avvio di una prima versione “beta” dell’Osservatorio;
  • l’apertura di consultazioni pubbliche dedicate alle Linee guida per l’implementazione dell’IA nel mondo del lavoro;
  • l’attivazione di tavoli tematici di confronto;
  • la definizione puntuale di struttura e funzioni attraverso atti attuativi.

Questa scansione temporale restituisce l’immagine di un’infrastruttura dinamica, destinata ad adattarsi all’evoluzione tecnologica e organizzativa, più che di un assetto già cristallizzato.

All’interno di questo percorso, il documento attribuisce un ruolo centrale ad alcuni strumenti operativi, chiamati a tradurre i principi in prassi concrete:

  • le Linee guida, pensate come riferimento applicativo per l’adozione responsabile dell’IA;
  • il raccordo con politiche attive e piattaforme di servizio, per sostenere orientamento, formazione e transizioni professionali;
  • il dialogo sociale e la contrattazione, indicati come sedi privilegiate per governare gli effetti organizzativi dell’IA.

La governance dell’intelligenza artificiale viene così ricondotta a una dimensione non solo tecnica o amministrativa, ma anche regolativa e negoziale, nella quale innovazione, lavoro e tutele possono essere tenuti insieme in modo operativo.

© Riproduzione riservata
Tag:
PROFESSIONE Pubblica Amministrazione Intelligenza artificiale

Documenti Allegati

INDICE

1
Intelligenza artificiale e lavoro: l’Osservatorio nazionale IA tra legge, governance e strumenti operativi
2
Intelligenza Artificiale: il mercato attuale in Italia
3
I tre pilastri della strategia: monitoraggio, responsabilità, strumenti
4
Punti critici e soluzioni
5
Dalla strategia all’attuazione: roadmap, strumenti e regolazione condivisa
6
Cosa cambia per amministrazioni ed enti locali
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026