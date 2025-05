Interventi strutturali nei solai condominiali: spese e decisioni ricadono su tutti

In ambito condominiale, uno dei temi più complessi da affrontare riguarda la qualificazione del solaio di interpiano e la relativa ripartizione delle spese nel caso di interventi manutentivi o ricostruttivi. Se da un lato la giurisprudenza continua a richiamarsi all’art. 1125 del Codice civile, dall’altro le evidenze ingegneristiche oggi disponibili forniscono spunti interpretativi che potrebbero condurre a una diversa lettura, soprattutto quando l’intervento incide sulla stabilità strutturale dell’edificio.

Chi paga se il solaio interno a un appartamento è da rifare?

Non è raro che, in sede di assemblea, si sollevi il dubbio: perché, ad esempio, il proprietario dell’appartamento al piano terra dovrebbe partecipare alle spese per il rifacimento del solaio interno all’abitazione della signora del quinto piano, se tale solaio si trova fisicamente all’interno di una sola unità?

La risposta, tutt’altro che scontata, si trova all’incrocio tra normativa codicistica, principi di diritto condominiale, e conoscenze tecniche in ambito strutturale.