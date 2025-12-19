Google Earth e il valore degli accertamenti tecnologici

In questa prospettiva, il giudizio del TAR non si arresta ai profili teorici, ma si misura anche con le modalità concrete attraverso cui l’amministrazione ha accertato la non veridicità delle rappresentazioni rese dal privato.

Assume rilievo, in particolare, l’utilizzo delle immagini satellitari di Google Earth. Il TAR non attribuisce loro un valore probatorio autonomo e assoluto, ma ne riconosce la funzione di supporto all’istruttoria, soprattutto quando inserite in un quadro coerente di elementi convergenti.

Il confronto tra immagini relative a periodi diversi ha consentito di verificare l’assenza di modifiche sostanziali alla copertura, confermando quanto già emergeva dall’assenza di documentazione di cantiere e dalla rapidissima successione temporale dei titoli edilizi. Google Earth diventa così uno strumento di riscontro oggettivo, utile a rafforzare – e non a sostituire – le valutazioni tecniche dell’ufficio.