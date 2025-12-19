deas Gestione completa successioni e volture catastali
Permesso di costruire e false rappresentazioni: quando l’annullamento d’ufficio è legittimo

Il TAR Campania (sentenza n. 7698/2025) ribadisce quando la falsa rappresentazione consente l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire anche oltre i termini.

di Gianluca Oreto - 19/12/2025

Google Earth e il valore degli accertamenti tecnologici

In questa prospettiva, il giudizio del TAR non si arresta ai profili teorici, ma si misura anche con le modalità concrete attraverso cui l’amministrazione ha accertato la non veridicità delle rappresentazioni rese dal privato.

Assume rilievo, in particolare, l’utilizzo delle immagini satellitari di Google Earth. Il TAR non attribuisce loro un valore probatorio autonomo e assoluto, ma ne riconosce la funzione di supporto all’istruttoria, soprattutto quando inserite in un quadro coerente di elementi convergenti.

Il confronto tra immagini relative a periodi diversi ha consentito di verificare l’assenza di modifiche sostanziali alla copertura, confermando quanto già emergeva dall’assenza di documentazione di cantiere e dalla rapidissima successione temporale dei titoli edilizi. Google Earth diventa così uno strumento di riscontro oggettivo, utile a rafforzare – e non a sostituire – le valutazioni tecniche dell’ufficio.

EDILIZIA Permesso di costruire Testo Unico Edilizia Abusi edilizi MIT DPR n. 380/2001 Google Earth Stato legittimo Decreto Salva Casa Annullamento d’ufficio

INDICE

1
Permesso di costruire e false rappresentazioni: quando l’annullamento d’ufficio è legittimo
2
Quadro normativo di riferimento
3
Il giudizio di primo grado
4
Google Earth e il valore degli accertamenti tecnologici
5
Il contrasto con le linee guida del MIT sullo stato legittimo
6
Conclusioni operative
