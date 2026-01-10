sed edilizia espositori
Piattaforme di approvvigionamento digitale: approvate le nuove Regole tecniche AgID

Approvate le nuove Regole tecniche AgID sulle Piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD). Requisiti, allegati e impatti operativi per le stazioni appaltanti

di Redazione tecnica - 10/01/2026

Gli allegati

La Determinazione è accompagnata da quattro allegati che costituiscono la vera ossatura tecnica del provvedimento.

Accanto al documento contenente le Regole tecniche, l’allegato sul modello di interoperabilità esplicita la logica di sistema alla base delle PAD, descrivendo in modo puntuale i flussi informativi e i meccanismi di integrazione con le piattaforme nazionali.

La checklist di certificazione introduce un approccio più rigoroso e verificabile, orientato a garantire uniformità nei controlli e maggiore certezza sugli standard effettivamente rispettati, superando una visione meramente formale della conformità.

Il quadro normativo e tecnico di riferimento, infine, ricostruisce il contesto regolatorio entro cui le PAD operano, rafforzando la coerenza tra disciplina tecnica e quadro giuridico di settore.

Nel loro insieme, gli allegati confermano che la certificazione delle piattaforme è un processo sostanziale di verifica dell’affidabilità del sistema.

Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Codice Appalti 2023 Digitalizzazione

Documenti Allegati

