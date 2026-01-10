deas Gestione completa successioni e volture catastali
Piattaforme di approvvigionamento digitale: approvate le nuove Regole tecniche AgID

Approvate le nuove Regole tecniche AgID sulle Piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD). Requisiti, allegati e impatti operativi per le stazioni appaltanti

di Redazione tecnica - 10/01/2026

Cosa devono fare i gestori delle piattaforme e le stazioni appaltanti

Per i gestori delle PAD già certificate, la Determinazione n. 267/2025 prevede l’obbligo di trasmettere ad AgID:

  • un’autodichiarazione di conformità;
  • un piano dettagliato di adeguamento ai nuovi requisiti tecnici.

Gli interventi devono essere completati entro 180 giorni, termine entro il quale le piattaforme dovranno risultare pienamente allineate alla versione 2.0 delle Regole tecniche.

Le stazioni appaltanti sono chiamate a verificare con i propri fornitori il rispetto di questo cronoprogramma, poiché la permanenza nel Registro dei componenti certificati costituisce condizione essenziale per la gestione delle procedure di gara.

INDICE

1
Piattaforme di approvvigionamento digitale: approvate le nuove Regole tecniche AgID
2
Digitalizzazione e Codice Appalti
3
Le principali novità della versione 2.0
4
Gli allegati
5
Cosa devono fare i gestori delle piattaforme e le stazioni appaltanti
6
Gli effetti sull’azione amministrativa
