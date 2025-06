Polizze catastrofali: il Dossier ANCE con le novità sulla legge di conversione

Dopo la conversione in legge n. 78/2025 del D.L. n. 39/2025 sull’obbligo di stipula di polizze catastrofali per le imprese, ANCE ha pubblicato un interessante Dossier sugli aspetti operativi più rilevanti per le imprese.

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023), all'articolo 1, commi 101-111 ha introdotto, per la prima volta in Italia, un obbligo assicurativo specifico per la copertura dei rischi catastrofali.

Secondo quanto previsto dalla norma, tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, che sono tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, devono stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali causati direttamente da eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

L’obbligo assicurativo è bilaterale, quindi vige sia per le imprese che devono assicurarsi che per le compagni di assicurazione che devono assicurare.

Successivamente il DM 30 gennaio 2025, n. 18 ha definito le modalità operative per l'attuazione dell'obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali. ANCE segnala che però probabilmente alcune disposizioni saranno aggiornate in quanto non più in linea con le recenti modifiche introdotte dal decreto-legge n. 39/2025.