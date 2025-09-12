Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Programmi gratuiti 2Si
bive Ingresso gratuito per tutti i visitatori
harpaceas blumatica

Tolleranze costruttive e Salva Casa: il TAR sulla veranda in zona sismica

Niente sanatoria per le opere eseguite in zone sismiche senza acquisizione, previo controllo, di autorizzazione da parte dell’Ufficio tecnico regionale.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 12/09/2025

Le “tolleranze costruttive” introdotte dal cosiddetto Salva Casa si applicano anche in zona sismica e per la chiusura di una veranda? Un manufatto abusivo può essere contestata al proprietario attuale, anche se realizzato da altri? L’assoluzione penale per tenuità del fatto ha effetti sulla legittimità urbanistica dell’opera? 

Sono interrogativi ricorrenti nella pratica edilizia, ai quali il TAR Sicilia ha dato risposta con la sentenza 16 aprile 2025, n. 1261, chiamato a pronunciarsi su una vicenda che intreccia profili edilizi, paesaggistici e strutturali.

Veranda in zona sismica: no all'applicazione delle tolleranze costruttive

Il caso riguarda il ricorso presentato contro un ordine di demolizione per una serie di opere considerate abusive, realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico, consistenti in:

  • chiusura di una veranda trasformata in cucina;
  • realizzazione di un pergolato;
  • alcune aperture e modifiche interne.

L’immobile ricadeva in area sottoposta a vincolo sismico e paesaggistico, fattore che rendeva ancora più stringente la necessità dei titoli abilitativi. Il proprietario aveva impugnato il provvedimento, sostenendo:

  • l’anteriorità degli interventi all'apposizione del vincoli;
  • la riconducibilità delle difformità alle tolleranze costruttive;
  • l’illegittimità di un sopralluogo tecnico esteso ad altri locali.
© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Autorizzazione paesaggistica Codice dei beni culturali Abusi edilizi DPR n. 380/2001 Ordine di demolizione Tolleranze costruttive Chiusura veranda Autorizzazione sismica Decreto Salva Casa

Documenti Allegati

INDICE

1
Tolleranze costruttive e Salva Casa: il TAR sulla veranda in zona sismica
2
Il quadro normativo
3
Le tolleranze costruttive: un approfondimento
4
Le motivazioni del TAR
5
Conclusioni operative
assorup formazione

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 11/09/2025
Ante ’67: Google Earth per provare la data di costruzione dell'immobile
2
EDILIZIA - 05/09/2025
Prefabbricati e vincoli paesaggistici: il Consiglio di Stato sui limiti della precarietà
3
EDILIZIA - 08/09/2025
Salva Casa e pergotenda: ecco quando non è edilizia libera e si commette reato
4
LAVORI PUBBLICI - 08/09/2025
Struttura di supporto al RUP: chiarimenti MIT su interni, esterni e utilizzo delle risorse
5
LAVORI PUBBLICI - 09/09/2025
RUP, progettista e direttore dei lavori: i limiti al cumulo di funzioni nel Codice dei contratti
6
LAVORI PUBBLICI - 05/09/2025
Varianti in corso d'opera: richiamo di ANAC sulle carenze progettuali