Conto Termico 3.0: pubblicati i Contratti-Tipo

Disponibili sul sito ARERA i contratti tipo ai sensi del DM MASE del 7 agosto 2025, da utilizzare per istanze su prenotazione o in caso di accesso diretto agli incentivi

di Redazione tecnica - 01/01/2026

Con la Delibera 567/2025/R/efr del 23 dicembre 2025, ARERA ha approvato i contratti-tipo del Conto Termico 3.0, dando piena attuazione all’articolo 20, comma 1, del Decreto MASE 7 agosto 2025.

Il provvedimento completa un tassello fondamentale del nuovo impianto incentivante, chiarendo in modo puntuale i rapporti contrattuali tra Soggetto Responsabile e GSE e introducendo semplificazioni che incidono in maniera significativa nella pratica quotidiana di chi progetta, segue e realizza interventi di efficienza energetica.

Conto Termico 3.0: pubblicati i contratti-tipo ARERA

I modelli contrattuali approvati sono due, in coerenza con le due modalità di accesso previste dal Conto Termico:

La distinzione è necessaria perché in caso di accesso tramite prenotazione, le clausole contrattuali si intendono perfezionate già con l’accettazione della prenotazione, senza la necessità di una nuova sottoscrizione nella fase di presentazione dell’istanza a fine lavori.

Si tratta di una scelta che va nella direzione di ridurre gli adempimenti ripetitivi e di rendere più fluido l’iter, soprattutto per le Pubbliche Amministrazioni, che spesso operano su programmi pluriennali di riqualificazione e su interventi articolati.

Vediamo in dettaglio cosa cambia con il D.M. 7 agosto 2025.

 

INDICE

1
Conto Termico 3.0: pubblicati i Contratti-Tipo
2
Conto Termico 3.0: il Decreto in vigore
3
Interventi ammessi, soggetti ed erogazione degli incentivi
4
Quando continua ad applicarsi il Conto Termico 2.0
5
Considerazioni finali
