Conto Termico 3.0: pubblicati i Contratti-Tipo

Disponibili sul sito ARERA i contratti tipo ai sensi del DM MASE del 7 agosto 2025, da utilizzare per istanze su prenotazione o in caso di accesso diretto agli incentivi

di Redazione tecnica - 01/01/2026

Tipologie di intervento e ruolo della diagnosi energetica

Gli interventi incentivabili si articolano in due grandi categorie:

  • Titolo II: interventi di incremento dell’efficienza energetica;
  • Titolo III: interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.

Tutti gli interventi devono riguardare edifici esistenti o unità immobiliari dotate di impianto di climatizzazione. Di particolare rilievo la diagnosi energetica, soprattutto per le Pubbliche Amministrazioni, anche grazie alla possibilità di ottenere un contributo anticipato per la sua redazione, articolato in fasi di acconto e saldo.

Soggetti Ammessi, Soggetto Responsabile e modelli di accesso

Come specificato dal GSE, sono Soggetti Ammessi coloro che dispongono dell’immobile (proprietà o altro diritto reale o personale).

Il Soggetto Responsabile è invece il soggetto che sostiene la spesa, stipula il contratto con il GSE e gestisce l’intero procedimento incentivante, direttamente o tramite delega.

L’accesso agli incentivi può avvenire:

  • in accesso diretto, a lavori conclusi;
  • tramite prenotazione, per lavori da avviare o in corso, riservata a PA ed ETS.

Tempi e modalità di erogazione degli incentivi

L’erogazione dell’incentivo avviene entro l’ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui si perfeziona la scheda-contratto. Per importi fino a 15.000 euro, il contributo è erogato in un’unica soluzione; per importi superiori, il pagamento avviene tramite rate annuali costanti.

Tag:
ENERGIA Efficienza energetica GSE Efficientamento energetico Pubblica Amministrazione Conto Termico

