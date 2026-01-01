Considerazioni finali

L’approvazione dei contratti-tipo da parte di ARERA completa il quadro attuativo del Conto Termico 3.0 e consente di leggere il nuovo meccanismo come un sistema compiuto, nel quale norme, Regole Applicative e strumenti contrattuali risultano allineati.

Dal punto di vista tecnico, il dato più rilevante è la semplificazione del percorso procedurale, in particolare per le istanze presentate tramite prenotazione, dove il perfezionamento automatico delle clausole contrattuali elimina un passaggio che, nel Conto Termico 2.0, aveva spesso generato rallentamenti e incertezze interpretative. È un segnale chiaro di attenzione alle esigenze operative delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti che gestiscono interventi complessi e programmati.

Resta però centrale il tema del regime transitorio, che impone una lettura puntuale delle date, delle tipologie di intervento e della natura dei soggetti coinvolti. La coesistenza tra Conto Termico 2.0 e 3.0 incide direttamente sull’ammissibilità degli incentivi e richiede scelte consapevoli già nella fase di impostazione dell’intervento.

In questo quadro, la fase più delicata resta quella iniziale di impostazione dell’intervento che richiede, oltre a un progetto energeticamente valido, anche una gestione consapevole e puntuale del percorso amministrativo sin dalle prime fasi.