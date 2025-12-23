sed edilizia espositori
Conto Termico 3.0: chiarimenti GSE per gli Enti del Terzo Settore

Regole Applicative, distinzione tra ETS economici e non economici, assimilazione alle PA e accesso agli incentivi

di Luciano Ficarelli - 23/12/2025

Gli effetti dell’’assimilazione alla Pubblica Amministrazione

Gli “ETS non economici” sono assimilati alla Pubblica Amministrazione in relazione non solo alle disposizioni che disciplinano il perimetro degli interventi incentivabili, ma anche alle modalità di accesso agli incentivi, alle modalità di erogazione degli incentivi, all’intensità e alla cumulabilità degli incentivi.

Mentre, gli “ETS economici” sono assimilati alla Pubblica Amministrazione solo in relazione alle disposizioni che disciplinano le modalità di accesso agli incentivi e le modalità di erogazione degli incentivi.

Questo chiarimento è di fondamentale importanza in quanto gli “ETS non economici” verrebbero assimilati sotto ogni aspetto alla Pubblica Amministrazione, che va dai numerosi interventi per l’efficientamento energetico e per la produzione di energia termica, alla cumulabilità con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili*, dalla procedura di accesso tramite prenotazione che permette di richiedere l’erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell’avvio dei lavori, di una rata intermedia e di una rata di saldo a valle della realizzazione dell’intervento, al contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica.

