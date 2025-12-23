Accesso tramite prenotazione degli ETS

Per quanto riguarda l’accesso tramite prenotazione, gli ETS per poter presentare la richiesta hanno l’obbligo di trasmettere, oltre alla diagnosi energetica, la delibera dell’organo competente in relazione alla tipologia di intervento e in conformità con lo statuto dell‘ETS (a titolo esemplificativo: il verbale di delibera dell’assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione, del presidente dell’ente, del consiglio direttivo o del comitato esecutivo, del comitato direttivo, etc.) attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del Decreto.