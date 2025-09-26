Una pergotenda può essere sempre installata in edilizia libera? In quali casi si trasforma in un intervento di nuova costruzione soggetto a titolo edilizio maggiore? E per quali finalità possono essere mantenute oltre il limite temporale le strutture amovibili realizzate durante l’emergenza Covid?

Pergotenda in edilizia libera: cosa prevede il Testo Unico Edilizia

Per dare risposta a queste domande sarebbe sufficiente richiamare la vasta giurisprudenza amministrativa che, negli ultimi anni, si è espressa innumerevoli volte sul tema delle pergotende. Le sentenze non solo hanno delineato un orientamento ormai consolidato, ma hanno anche offerto spunti al legislatore, che è intervenuto con il D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), convertito in Legge n. 105/2024, introducendo nell’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), la nuova lettera b-ter).

Quando si parla di pergotende, però, si tende spesso ad inserirle automaticamente tra gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, del Testo Unico Edilizia, facendo riferimento alle seguenti lettere: