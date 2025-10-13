Riforma del Testo Unico Edilizia: UNITEL in audizione alla Camera
Nell’audizione dell’8 ottobre, l’Unione nazionale dei tecnici degli enti locali richiama la necessità di una riforma organica e coerente del d.P.R. 380/2001. Ma il percorso parlamentare delle proposte Santillo e Mazzetti sembra destinato a restare sospeso in attesa della bozza ministeriale.
Mentre si attende solo che la bozza predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) prenda ufficialmente il via all’interno del Parlamento, continuano le audizioni alla Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 (Santillo) e C. 2332 (Mazzetti), recanti delega al Governo per l’aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.
Riforma del Testo Unico Edilizia: le audizioni alla Camera
Nella seduta pomeridiana dell’8 ottobre 2025 sono stati ascoltati:
- l’Associazione nazionale dei responsabili unici del progetto (ASSORUP);
- la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e Confartigianato;
- Confindustria Assoimmobiliare;
- Confcooperative e Confcooperative Habitat;
- Confedilizia;
- l’Unione nazionale italiana dei tecnici degli enti locali (UNITEL);
- UNIONSOA – Associazione nazionale società di attestazione, GeneralSOA e USI – Unione SOA italiane.
