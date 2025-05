Silenzio-assenso: il diritto urbanistico tra progresso e resistenze feudali

Come ormai noto, il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), aggiornato dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), ha introdotto importanti novità nel panorama edilizio italiano, tra cui l'estensione del meccanismo del silenzio-assenso anche alle pratiche più delicate come i Permessi di Costruire e le SCIA in sanatoria.

Sanatoria semplificata e silenzio assenso

Una semplificazione necessaria, anche se appena sufficiente, attesa da anni, che segna un piccolo passo in avanti verso l’efficienza, la certezza del diritto, sulla scia di quanto sottolineato dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 207 dell’8 luglio 2021, evidenza che le operazioni di semplificazione della PA devono essere volte ad “impedire che le funzioni amministrative risultino inutilmente gravose per i soggetti amministrati”.

Si tratta di un istituto che, se correttamente applicato, protegge il cittadino e il professionista dalla storica inerzia della pubblica amministrazione. Il silenzio-assenso consente infatti che, in mancanza di un provvedimento esplicito entro i termini stabiliti, la richiesta si intenda accolta, ponendo un argine a quella burocrazia che storicamente ha bloccato iniziative legittime, generato contenziosi e scoraggiato gli investimenti.

Si schematizzano in basso le procedure ove si applica il silenzio-assenso.

Silenzio-assenso – Decreto Salva Casa 2024