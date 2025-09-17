2si programmi free
Tolleranze costruttive e difetto di istruttoria: interviene il TAR

Un ordine di demolizione non può fondarsi su mere ipotesi di ampliamento: servono titoli edilizi acquisiti e la verifica delle tolleranze costruttive previste dall’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia.

di Redazione tecnica - 17/09/2025

Quando un’ordinanza di demolizione può dirsi legittimamente motivata? È sufficiente la generica constatazione di un ampliamento, senza un serio confronto con i titoli edilizi originari? E, soprattutto, quale ruolo assume oggi il concetto di tolleranza costruttiva nella valutazione delle difformità di minima entità?

Tolleranze costruttive e difetto di istruttoria: la sentenza del TAR Campania

Ha risposto a queste domande il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania che, con la sentenza n. 4995 del 2 luglio 2025, è stato chiamato a decidere su un ordine di demolizione emesso dal Comune, con cui si contestava un presunto ampliamento abusivo di modeste dimensioni.

L’atto era stato successivamente “rettificato” dall’amministrazione, che aveva precisato le misure dell’abuso, senza tuttavia produrre alcun titolo edilizio a confronto. Il nodo centrale della controversia è stato proprio l’assenza di un’istruttoria completa: i titoli edilizi risalenti (licenze del 1954, 1956 e 1962) non erano mai stati acquisiti, né esaminati, e il Comune aveva addirittura sostenuto la loro “materiale inaccessibilità” dagli archivi.

EDILIZIA Testo Unico Edilizia Abusi edilizi DPR n. 380/2001 Ordine di demolizione Tolleranze costruttive

Documenti Allegati

INDICE

1
Tolleranze costruttive e difetto di istruttoria: interviene il TAR
2
I principi affermati dal TAR
3
Quadro normativo di riferimento
4
Analisi tecnica
5
Stato legittimo, tolleranze e sanatoria speciale
6
Conclusioni operative
