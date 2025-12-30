La legge di bilancio 2026 interviene in modo esteso su ambiti che toccano quotidianamente l’operatività degli enti locali: rigenerazione urbana, gestione dei contratti pubblici, finanza locale, personale, ricostruzione post-calamità ed energia.

Sul disegno di legge, ormai alle battute finali prima dell'approvazione definitiva, ANCI ha pubblicato una nota di lettura focalizzata sulle norme di maggiore interesse per gli enti locali, che mette in evidenza sia gli elementi di apertura, sia alcune criticità applicative che meritano attenzione, soprattutto dal punto di vista tecnico-amministrativo.

Legge di Bilancio 2026: le principali osservazioni ANCI su edilizia, lavori pubblici ed enti locali

Queste nel dettaglio le disposizioni analizzate:

Interventi di rigenerazione urbana

Requisiti patrimoniali per l’accesso ai servizi degli enti locali

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione

Definizione agevolata dei tributi delle Regioni e degli enti territoriali

Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione

Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori

Comunità estive per bambini e anziani

Rifinanziamento del fondo per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza

Detassazione del trattamento economico accessorio del personale comunale

Trattamento economico accessorio nelle Unioni di Comuni

Rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell’amministrazione economico-finanziaria

Piano nazionale di azioni per la salute mentale

Crediti d’imposta nella ZES unica e nelle Zone logistiche semplificate

Rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili

Addizionale d’imbarco aeroportuale (Emilia-Romagna)

Prezziari dei lavori pubblici e revisione dei prezzi negli appalti

Misure in materia di istruzione

Bonus valore cultura

Modifiche al Codice dei contratti pubblici per l’attuazione del PNRR

Esigenze connesse alla ricostruzione post-sisma

Anticipazioni di liquidità e Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) delle Regioni

Tavolo tecnico MEF–Interno–ANCI sulle anticipazioni di liquidità

Modifiche ai termini di approvazione del bilancio consolidato

Aliquote dell’addizionale comunale IRPEF

Nuove modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Utilizzo delle risorse accantonate nel Fondo pluriennale vincolato

Riscossione delle entrate locali e ruolo di AMCO S.p.A.

Contabilizzazione del FAL per gli enti in dissesto

Revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati per enti in disavanzo

Tasso di interesse per i Comuni in dissesto

Federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria e fondo per l’assistenza ai minori

Fondo per l’armonizzazione dei trattamenti accessori del personale comunale

Proroga termini di approvazione delle delibere TARI

Facilitazione della rinegoziazione dei mutui degli enti locali

Fondo di solidarietà comunale e Roma Capitale

Estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari

Proroga delle disposizioni sull’imposta di soggiorno – Giubileo

Finanziamento dei dissesti finanziari

Fondo per contenziosi connessi a calamità e cedimenti

Attenuazione del blocco dei trasferimenti in caso di inadempimenti

Continuità amministrativa nei Comuni di piccole dimensioni

Definizione e monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)

Rifinanziamento del fondo morosità incolpevole

Finanziamento del Piano Casa Italia 2027–2028

Contabilizzazione dei saldi di Città metropolitane e Province

Investimenti territoriali e indicatori di virtuosità

Maggiore flessibilità nell’utilizzo degli avanzi liberi

Concorso per segretari comunali

Recupero dei contributi alla finanza pubblica

Iniziative per il contrasto all’antisemitismo

Disposizioni in materia di tributi locali

Interventi nelle zone di rispetto cimiteriale

Di seguito l’analisi dei profili di maggiore interesse per chi opera nei settori edilizia e lavori pubblici.