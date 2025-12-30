Legge di Bilancio 2026: la nota ANCI per Comuni ed enti locali
La nota ANCI sulla legge di bilancio 2026: tutte le novità e le considerazioni dell'Associazione su rigenerazione urbana, lavori pubblici, prezzari nazionali, Codice appalti, FER, post-sisma e finanza locale
La legge di bilancio 2026 interviene in modo esteso su ambiti che toccano quotidianamente l’operatività degli enti locali: rigenerazione urbana, gestione dei contratti pubblici, finanza locale, personale, ricostruzione post-calamità ed energia.
Sul disegno di legge, ormai alle battute finali prima dell'approvazione definitiva, ANCI ha pubblicato una nota di lettura focalizzata sulle norme di maggiore interesse per gli enti locali, che mette in evidenza sia gli elementi di apertura, sia alcune criticità applicative che meritano attenzione, soprattutto dal punto di vista tecnico-amministrativo.
Legge di Bilancio 2026: le principali osservazioni ANCI su edilizia, lavori pubblici ed enti locali
Queste nel dettaglio le disposizioni analizzate:
- Interventi di rigenerazione urbana
- Requisiti patrimoniali per l’accesso ai servizi degli enti locali
- Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
- Definizione agevolata dei tributi delle Regioni e degli enti territoriali
- Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione
- Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori
- Comunità estive per bambini e anziani
- Rifinanziamento del fondo per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza
- Detassazione del trattamento economico accessorio del personale comunale
- Trattamento economico accessorio nelle Unioni di Comuni
- Rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell’amministrazione economico-finanziaria
- Piano nazionale di azioni per la salute mentale
- Crediti d’imposta nella ZES unica e nelle Zone logistiche semplificate
- Rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili
- Addizionale d’imbarco aeroportuale (Emilia-Romagna)
- Prezziari dei lavori pubblici e revisione dei prezzi negli appalti
- Misure in materia di istruzione
- Bonus valore cultura
- Modifiche al Codice dei contratti pubblici per l’attuazione del PNRR
- Esigenze connesse alla ricostruzione post-sisma
- Anticipazioni di liquidità e Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) delle Regioni
- Tavolo tecnico MEF–Interno–ANCI sulle anticipazioni di liquidità
- Modifiche ai termini di approvazione del bilancio consolidato
- Aliquote dell’addizionale comunale IRPEF
- Nuove modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
- Utilizzo delle risorse accantonate nel Fondo pluriennale vincolato
- Riscossione delle entrate locali e ruolo di AMCO S.p.A.
- Contabilizzazione del FAL per gli enti in dissesto
- Revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati per enti in disavanzo
- Tasso di interesse per i Comuni in dissesto
- Federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria e fondo per l’assistenza ai minori
- Fondo per l’armonizzazione dei trattamenti accessori del personale comunale
- Proroga termini di approvazione delle delibere TARI
- Facilitazione della rinegoziazione dei mutui degli enti locali
- Fondo di solidarietà comunale e Roma Capitale
- Estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari
- Proroga delle disposizioni sull’imposta di soggiorno – Giubileo
- Finanziamento dei dissesti finanziari
- Fondo per contenziosi connessi a calamità e cedimenti
- Attenuazione del blocco dei trasferimenti in caso di inadempimenti
- Continuità amministrativa nei Comuni di piccole dimensioni
- Definizione e monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
- Rifinanziamento del fondo morosità incolpevole
- Finanziamento del Piano Casa Italia 2027–2028
- Contabilizzazione dei saldi di Città metropolitane e Province
- Investimenti territoriali e indicatori di virtuosità
- Maggiore flessibilità nell’utilizzo degli avanzi liberi
- Concorso per segretari comunali
- Recupero dei contributi alla finanza pubblica
- Iniziative per il contrasto all’antisemitismo
- Disposizioni in materia di tributi locali
- Interventi nelle zone di rispetto cimiteriale
Di seguito l’analisi dei profili di maggiore interesse per chi opera nei settori edilizia e lavori pubblici.
