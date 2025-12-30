Legge di Bilancio 2026: la nota ANCI per Comuni ed enti locali
La nota ANCI sulla legge di bilancio 2026: tutte le novità e le considerazioni dell'Associazione su rigenerazione urbana, lavori pubblici, prezzari nazionali, Codice appalti, FER, post-sisma e finanza locale
Fondo pluriennale vincolato e contratti sottosoglia
Il comma 660 interviene sulla disciplina del fondo pluriennale vincolato (FPV) con l’obiettivo di favorire una più rapida attuazione degli investimenti, in particolare per i contratti sottosoglia.
Viene in particolare accolta la proposta ANCI che consente di conservare integralmente nel FPV, in sede di rendiconto, le risorse accantonate per spese di investimento non ancora impegnate, a condizione che:
- le entrate a copertura dell’intera spesa siano state integralmente accertate;
- sia stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.
In assenza di aggiudicazione nell’esercizio successivo, le risorse accertate ma non impegnate confluiscono nel risultato di amministrazione, con conseguente riduzione del FPV e possibilità di riprogrammazione dell’intervento.
Documenti AllegatiNota
INDICE
IL NOTIZIOMETRO