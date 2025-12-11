Quadro normativo di riferimento

Per capire la cornice applicativa occorre richiamare i principali riferimenti:

art. 17-quater L.R. 23/2004 , che impone la verifica strutturale in ogni regolarizzazione che coinvolga le strutture o il comportamento sismico dell’edificio;

, che collega le tolleranze costruttive alle verifiche statiche e sismiche, soprattutto in sede di rogito;

, che disciplina autorizzazioni sismiche, depositi e verifiche;

, che definisce i livelli di rilevanza sismica dei diversi interventi.

Il risultato è un sistema che chiede coerenza: se si regolarizza un’opera, bisogna dimostrare che la difformità non compromette la sicurezza.

Entrando nel merito, l’art. 17-quater distingue tre percorsi operativi:

autorizzazione sismica in sanatoria per gli interventi rilevanti;

per quelli di minore rilevanza;

per quelli di minore rilevanza; documentazione semplificata per interventi privi di rilevanza o varianti non sostanziali.

Se le opere sono antecedenti alla classificazione sismica del Comune, il tecnico deve asseverare il rispetto delle norme tecniche vigenti all’epoca.

Se non è possibile dimostrarlo, la sanatoria è subordinata all’adeguamento dell’opera alle NTC vigenti oggi: nessuna forma di "condono sismico" è ammessa.

Queste regole valgono anche quando l’abuso sia stato definito con una sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione: la sanzione sana l’aspetto edilizio, non quello strutturale.