Cosa cambia con la delibera n. 1744/2025

L’Allegato 1 spiega in modo diretto quando scatta la regolarizzazione strutturale di cui al citato art. 17-quater:

per le opere che costituiscono tolleranze costruttive (art. 19-bis, comma 1-sexies, della L.R. n. 23/2004) per i titoli in sanatoria presentati o rilasciati all’esito del procedimento di accertamento di conformità (art. 17, commi 1 e 2, della L.R. n. 23/2004); per la regolarizzazione delle varianti in corso d’opera ante L. n. 10 del 1977 (art. 17- bis della L.R. n. 23/2004); per la regolarizzazione strutturale di opere oggetto di sanzioni pecuniarie alternative al ripristino ai sensi della stessa L.R. n. 23/2004.

Viene spiegato che “La volontà del legislatore statale, recepita dalla legge regionale, è di assicurare che, nel corso di ogni procedimento di regolarizzazione edilizia, sia anche verificata la sicurezza statica e sismica delle costruzioni”.

Dunque, la verifica strutturale va effettuata ogni volta che la difformità riguarda o coinvolge le strutture, oppure ha anche solo potenzialmente modificato il comportamento sismico dell’edificio.

Altro aspetto che cambia con il nuovo art. 17-quater della L.R. 23/2004:

prima tutte le opere realizzate senza titolo sismico o in difformità erano trattate come interventi da assoggettare ad autorizzazione sismica in sanatoria;

oggi, invece, la legge distingue le diverse casistiche e consente di ricorrere, oltre all’autorizzazione, anche al deposito sismico o alla regolarizzazione degli interventi privi di rilevanza (IPRiPI) in sanatoria.

Alla luce di questa novità, l’Emilia Romagna distingue casi operativi, che aiutano il tecnico a capire subito qual è il procedimento corretto: