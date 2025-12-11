Sanatoria strutturale 2025: nuove indicazioni dalla Regione Emilia Romagna
Una nuova delibera regionale fornisce indicazioni sulle modalità attuative per la regolarizzazione strutturale e aggiorna la modulistica unificata regionale in materia sismica (MUR) e gli importi del rimborso forfettario
di Gianluca Oreto - 11/12/2025
La struttura della delibera n. 1744/2025
La D.G.R. n. 1744/2025 approva i seguenti allegati:
- Allegato 1), relativo alla “Regolarizzazione strutturale degli
edifici ai sensi degli articoli 17-quater e 19-bis, commi 1-sexies
e 1-septies, della L.R. n. 23 del 2004. Modulistica per la
presentazione della istanza e modalità di controllo della
documentazione tecnica presentata” che si compone delle seguenti
parti:
- I. Premessa: le previsioni dell’art. 17-quater della L.R. n. 23 del 2004
- II. Le procedure previste dall’art. 17-quater per le tre ipotesi di regolarizzazione strutturale
- III. Regolarizzazione strutturale nell’ambito della pratica sismica per la realizzazione di nuovi interventi.
- IV. Procedimenti amministrativi per la regolarizzazione strutturale: termini e modalità di svolgimento.
- V. La regolarizzazione strutturale delle tolleranze costruttive ai fini della stipula dei rogiti notarili (art. 19 bis, comma 1-septies, L.R. n. 23 /2004).
- VI. Ulteriori ipotesi di regolarizzazione strutturale.
- Allegato 2) recante l’aggiornamento della “Modulistica
Unificata Regionale relativa ai provvedimenti in materia sismica
(MUR)”, contenente:
- l’approvazione del nuovo modulo denominato “MUR R.1 – Regolarizzazione strutturale”, da utilizzare per la regolarizzazione strutturale degli edifici ai sensi degli articoli 17-quater e 19-bis, commi 1-sexies e 1-septies, della legge regionale 21 ottobre 2004 n. 23;
- la modifica dei seguenti moduli:
- “MUR A.1/D.1 – Asseverazione da allegare al titolo edilizio”;
- “MUR A.2 - Istanza di autorizzazione sismica” e “MUR D.2 - Denuncia di deposito”;
- “MUR A.5 - Scheda istruttoria tecnica per autorizzazione” e “MUR D.5 - Scheda istruttoria tecnica per la denuncia di deposito sorteggiato”, ridenominati “MUR A.5/D.5/R.5 – Scheda di istruttoria tecnica”;
- “MUR A.6/D.6 - Richiesta di integrazioni”, ridenominato “MUR A.6/D.6/R.6 – Richiesta di integrazione e chiarimenti”.
- Allegato 3), recante gli “Importi del rimborso forfettario
dovuto per le spese istruttorie connesse a titoli sismici e per la
regolarizzazione strutturale delle opere ai sensi dell’articolo 17
quater della L.R. n. 23/2004”, sostitutivo dell’Allegato 2 alla
D.G.R n. 1934 del 19 novembre 2018, che si compone delle seguenti
parti:
- I. Gli importi dei rimborsi forfettari per spese istruttorie
- Tabella A: Rimborso forfettario spese istruttorie relative a pratiche di autorizzazione sismica (art. 11 L.R. 19/2008)
- Tabella B: Rimborso forfettario spese istruttorie relative a pratiche di deposito strutturale (art. 13 L.R. 19/2008);
- Tabella C: Rimborso forfettario spese istruttorie relative a pratiche di regolarizzazione strutturale (art. 17-quater L.R. n. 23/2004).
- II. Le modalità di versamento e verifica del rimborso forfettario.
- I. Gli importi dei rimborsi forfettari per spese istruttorie
