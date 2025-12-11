Blumatica Energy
Sanatoria strutturale 2025: nuove indicazioni dalla Regione Emilia Romagna

Una nuova delibera regionale fornisce indicazioni sulle modalità attuative per la regolarizzazione strutturale e aggiorna la modulistica unificata regionale in materia sismica (MUR) e gli importi del rimborso forfettario

di Gianluca Oreto - 11/12/2025

La struttura della delibera n. 1744/2025

La D.G.R. n. 1744/2025 approva i seguenti allegati:

  • Allegato 1), relativo alla “Regolarizzazione strutturale degli edifici ai sensi degli articoli 17-quater e 19-bis, commi 1-sexies e 1-septies, della L.R. n. 23 del 2004. Modulistica per la presentazione della istanza e modalità di controllo della documentazione tecnica presentata” che si compone delle seguenti parti:
    • I. Premessa: le previsioni dell’art. 17-quater della L.R. n. 23 del 2004
    • II. Le procedure previste dall’art. 17-quater per le tre ipotesi di regolarizzazione strutturale
    • III. Regolarizzazione strutturale nell’ambito della pratica sismica per la realizzazione di nuovi interventi.
    • IV. Procedimenti amministrativi per la regolarizzazione strutturale: termini e modalità di svolgimento.
    • V. La regolarizzazione strutturale delle tolleranze costruttive ai fini della stipula dei rogiti notarili (art. 19 bis, comma 1-septies, L.R. n. 23 /2004).
    • VI. Ulteriori ipotesi di regolarizzazione strutturale.
  • Allegato 2) recante l’aggiornamento della “Modulistica Unificata Regionale relativa ai provvedimenti in materia sismica (MUR)”, contenente:
    • l’approvazione del nuovo modulo denominato “MUR R.1 – Regolarizzazione strutturale”, da utilizzare per la regolarizzazione strutturale degli edifici ai sensi degli articoli 17-quater e 19-bis, commi 1-sexies e 1-septies, della legge regionale 21 ottobre 2004 n. 23;
    • la modifica dei seguenti moduli:
      • “MUR A.1/D.1 – Asseverazione da allegare al titolo edilizio”;
      • “MUR A.2 - Istanza di autorizzazione sismica” e “MUR D.2 - Denuncia di deposito”;
      • “MUR A.5 - Scheda istruttoria tecnica per autorizzazione” e “MUR D.5 - Scheda istruttoria tecnica per la denuncia di deposito sorteggiato”, ridenominati “MUR A.5/D.5/R.5 – Scheda di istruttoria tecnica”;
      • “MUR A.6/D.6 - Richiesta di integrazioni”, ridenominato “MUR A.6/D.6/R.6 – Richiesta di integrazione e chiarimenti”.
  • Allegato 3), recante gli “Importi del rimborso forfettario dovuto per le spese istruttorie connesse a titoli sismici e per la regolarizzazione strutturale delle opere ai sensi dell’articolo 17 quater della L.R. n. 23/2004”, sostitutivo dell’Allegato 2 alla D.G.R n. 1934 del 19 novembre 2018, che si compone delle seguenti parti:
    • I. Gli importi dei rimborsi forfettari per spese istruttorie
      • Tabella A: Rimborso forfettario spese istruttorie relative a pratiche di autorizzazione sismica (art. 11 L.R. 19/2008)
      • Tabella B: Rimborso forfettario spese istruttorie relative a pratiche di deposito strutturale (art. 13 L.R. 19/2008);
      • Tabella C: Rimborso forfettario spese istruttorie relative a pratiche di regolarizzazione strutturale (art. 17-quater L.R. n. 23/2004).
    • II. Le modalità di versamento e verifica del rimborso forfettario.
INDICE

1
Sanatoria strutturale 2025: nuove indicazioni dalla Regione Emilia Romagna
2
L’aggiornamento della Regione Emilia Romagna
3
Quadro normativo di riferimento
4
La struttura della delibera n. 1744/2025
5
Cosa cambia con la delibera n. 1744/2025
6
Regolarizzazione strutturale per la realizzazione di nuovi interventi
7
Procedimenti amministrativi: cosa cambia davvero
8
Tolleranze costruttive e rogiti notarili
9
Ulteriori ipotesi di regolarizzazione strutturale
10
Conclusioni operative
