Sanatoria strutturale 2025: nuove indicazioni dalla Regione Emilia Romagna
Una nuova delibera regionale fornisce indicazioni sulle modalità attuative per la regolarizzazione strutturale e aggiorna la modulistica unificata regionale in materia sismica (MUR) e gli importi del rimborso forfettario
Tolleranze costruttive e rogiti notarili
La Regione Emilia Romagna ricorda che le modalità procedurali di regolarizzazione strutturale trovano applicazione anche per le tolleranze dichiarate ai fini della stipula degli atti notarili aventi per oggetto il trasferimento o la costituzione della proprietà o di diritti reali, ovvero la costituzione, il trasferimento o lo scioglimento di comunione, ad eccezione del caso in cui la tolleranza costruttiva sia già stata dichiarata senza contestazioni nell’ambito di una pratica edilizia.
La delibera individua due fasi:
- prima fase: pratica sismica a sanatoria;
- seconda fase: dichiarazione della tolleranza costruttiva e relativi allegati.
Definiti anche i requisiti per l’attestazione del decorso del termine perentorio per i controlli.
