Sanatoria strutturale 2025: nuove indicazioni dalla Regione Emilia Romagna

Una nuova delibera regionale fornisce indicazioni sulle modalità attuative per la regolarizzazione strutturale e aggiorna la modulistica unificata regionale in materia sismica (MUR) e gli importi del rimborso forfettario

di Gianluca Oreto - 11/12/2025

Tolleranze costruttive e rogiti notarili

La Regione Emilia Romagna ricorda che le modalità procedurali di regolarizzazione strutturale trovano applicazione anche per le tolleranze dichiarate ai fini della stipula degli atti notarili aventi per oggetto il trasferimento o la costituzione della proprietà o di diritti reali, ovvero la costituzione, il trasferimento o lo scioglimento di comunione, ad eccezione del caso in cui la tolleranza costruttiva sia già stata dichiarata senza contestazioni nell’ambito di una pratica edilizia.

La delibera individua due fasi:

  • prima fase: pratica sismica a sanatoria;
  • seconda fase: dichiarazione della tolleranza costruttiva e relativi allegati.

Definiti anche i requisiti per l’attestazione del decorso del termine perentorio per i controlli.

EDILIZIA Testo Unico Edilizia Regione Emilia Romagna Abusi edilizi Sanatoria edilizia DPR n. 380/2001 Tolleranze costruttive Accertamento di conformità Autorizzazione sismica Decreto Salva Casa

Documenti Allegati

INDICE

1
Sanatoria strutturale 2025: nuove indicazioni dalla Regione Emilia Romagna
2
L’aggiornamento della Regione Emilia Romagna
3
Quadro normativo di riferimento
4
La struttura della delibera n. 1744/2025
5
Cosa cambia con la delibera n. 1744/2025
6
Regolarizzazione strutturale per la realizzazione di nuovi interventi
7
Procedimenti amministrativi: cosa cambia davvero
8
Tolleranze costruttive e rogiti notarili
9
Ulteriori ipotesi di regolarizzazione strutturale
10
Conclusioni operative
